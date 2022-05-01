Лікарі розповіли, як впоратися з весняною алергією: ці поради допоможуть перемогти проблему

Сезонна весняна алергія стає проблемою для багатьох жителів України. Як тільки починають цвісти дерева і різна зелень – починаються нежиті, кашель та інші неприємні прояви.

Як перенести цей період набагато легше і знизити розвиток алергічних симптомів, розповіли в НСЗУ.

Як позбутися від алергічної реакції

Лікарі відзначають, що є багато способів впоратися з весняною алергією на цвітіння дерев, квітів і зелені.

Безрецептурні антигістамінні препарати здатні придушити імунну відповідь організму і полегшити симптоми.

Для зняття закладеності носа можна використовувати спрей для звуження судин.

Кашель допоможуть зняти спеціальні охолоджуючі льодяники.

Тим, кому не допомагають такі препарати, лікар може призначити антигістамінні або стероїдні Спреї для носа або інші, більш специфічні препарати.

Як знизити ризик розвитку алергії

Якщо ви алергік, то постарайтеся уникати активності на свіжому повітрі в ті дні, коли на вулиці висока концентрація пилку. Його рівень можна перевіряти в спеціальних додатках або на сайті з прогнозом погоди.

Почніть приймати свої ліки проти алергії ще до початку сезону цвітіння.

Тримайте закритими вікна і двері у своєму будинку, а також під час поїздок на автомобілі.

На вулиці носите головний убір і мийте голову перед сном, щоб пилок не потрапляла на подушку, а потім на обличчя.

Після відвідування вулиці відразу переодягайтеся. Навіть коли ми обтрушуємо одяг, на ній залишається не менше половини пилку.