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Синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки: де погіршиться погода

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Вівторок 03 травня 2022 19:20
Синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки: де погіршиться погода Фото: Синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе заморозки, а в деяких регіонах буде підвищений рівень пожежної небезпеки. Через це синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки.

Що буде з погодою в країні далі - читайте в матеріалі Styler нижче.

"5-6 травня вночі у північних, більшості західних та центральних областей, 6 травня і у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

4-6 травня в Тернопільській, Волинській, Хмельницькій, більшості районів Кіровоградської, Одеської, 6 травня і Житомирської, Київської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили в Українському гідрометцентрі.

Прогноз на 4 травня

За даними синоптика Наталки Діденко, середа в Україні утримуватиме нещодавні градуси.

Протягом дня очікується +14+17, тепліше, буде на сході та півдні, +17+22 градуси. А от на півночі та північному сході свіжіше, +12+16 градусів.

Ночі ще будуть холодні, найближчої передбачається +5+9 градусів.

Подекуди очікуються дощі та грози. А саме: місцями в центрі, на заході, в Харківській, Одеській, Миколаївській області.

На півночі істотні опади не очікуються, а от на південному сході переважатиме суха погода.

Прогноз для Києва

В столиці буде трохи свіжіше. Вдень близько +15 градусів, вночі +5+7. Дощ в столиці малоймовірний.

5-6 травня в нічні години на околицях столиці можливі заморозки.

Дивіться на карті Українського гідрометцентру детальний прогноз на середу, 4 травня:

Синоптики оголосили &quot;жовтий&quot; рівень небезпеки: де погіршиться погода

Раніше ми писали про магнітні бурі у травні 2022.

А також повідомляли про те, як впоратися з весняною алергією.

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