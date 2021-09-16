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В Україну йдуть потужні зливи: оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки

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Четвер 16 вересня 2021 20:29
В Україну йдуть потужні зливи: оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе сильні зливи
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні серйозно зіпсується в п'ятницю, 17 вересня. Синоптики прогнозують небезпечні явища в деяких областях, де оголошено підвищений "помаранчевий" рівень небезпеки.

Де розгуляється негода найсильніше - читайте нижче в нашому матеріалі.

"17 вересня у західних областях грози, вдень у Закарпатській, Івано-Франківській,Львівській, Волинській та Рівненській областях значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий), у Карпатах сильні дощі (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий)" - попередили в Українському гідрометцентрі.

А ось в іншій частині країни переважатиме суха погода з досить високою температурою.

"17 вересня в Україні, крім західних, більшості північних та Вінницької областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додали синоптики.

На карті нижче видно, де будуть найсильніші опади. Вітер при грозах буде посилюватися до шквального.

Температура завтра +17+21 на заході, +14+17 на півночі, в центрі +19+22, а на півдні і сході +21+25.

У Києві в п'ятницю очікується сильний дощ, температура вдень +18+20.

В Україну йдуть потужні зливи: оголошено &quot;помаранчевий&quot; рівень небезпеки

Скрін: Погода в Україні 17 вересня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в жовтні 2021, налякавши заморозками і першим снігом.

Також з'явився прогноз погоди на зиму 2021-2022.

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