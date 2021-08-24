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Крижані дощі, люті морози і навіть бурани: з'явився прогноз погоди на зиму 2021-2022

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Вівторок 24 серпня 2021 13:28
Крижані дощі, люті морози і навіть бурани: з'явився прогноз погоди на зиму 2021-2022 Фото: Прогноз погоди на зиму 2021-2022 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Зима 2021-2022 готує нам багато сюрпризів - як приємних, у вигляді відлиги і потепління, так і не дуже - нас чекають крижані дощі, сильні морози і можливі навіть снігові бурани.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, пише "Сьогодні".

За попередніми прогнозами синоптика, майбутня зима в Україні буде холодною.

Якою буде погода в грудні 2021

Синоптик прогнозує, що перший місяць зими на самому початку засмутить українців крижаними дощами, друга декада місяця принесе невеликий сніг, а до кінця місяця прийде зима з усіма її "принадами" - морозами і снігопадами

Прогноз на січень 2022

А ось січень почнеться з потепління, але триватиме воно недовго.

"Мороз і сніг прийдуть на старий Новий рік і триватимуть до Хрещення, 19 січня, потім потеплішає", - вважає синоптик.

Що нас чекає в лютому

Леонід Горбань прогнозує, що останній місяць майбутньої зими буде досить суворим.

"Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози - у другій половині місяця. Снігу буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани", - розповів Горбань.

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