ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину идут сильнейшие ливни: объявлен "оранжевый" уровень опасности

Новина українською →
Четверг 16 сентября 2021 20:29
В Украину идут сильнейшие ливни: объявлен "оранжевый" уровень опасности Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет сильные ливни
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине серьезно испортится в пятницу, 17 сентября. Синоптики прогнозируют опасные явления в некоторых областях, где объявлен повышенный "оранжевый" уровень опасности.

Где разгуляется непогода сильнее всего - читайте ниже в нашем материале.

"17 сентября в западных областях грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый), в Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)" - предупредили в Украинском гидрометцентре.

А вот в остальной части страны будет преобладать сухая погода с довольно высокой температурой.

"17 сентября в Украине, кроме западных, большинстве северных и Винницкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавили синоптики.

На карте ниже видно, где будут самые сильные осадки. Ветер при грозах будет усиливаться до шквального.

Температура завтра +17+21 на западе, +14+17 на севере, в центре +19+22, а на юге и востоке +21+25.

В Киеве в пятницу ожидается сильный дождь, температура днем +18+20.

В Украину идут сильнейшие ливни: объявлен &quot;оранжевый&quot; уровень опасности

Скрин: Погода в Украине 17 сентября (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в октябре 2021, напугав заморозками и первым снегом.

Также появился прогноз погоды на зиму 2021-2022.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Праздник 16 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 16 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить