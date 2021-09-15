Холодні дощі, морози і різкі перепади: з'явився детальний прогноз на жовтень 2021

Погода в жовтні 2021 очікується з різкими стрибками температури, сильними дощами, заморозками і навіть першим снігом.

Якою буде синоптична ситуація в середині осені - читайте нижче в нашому матеріалі.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, у перші дні жовтня буде прохолодно, а 4-5 числа ймовірні холодні дощі. До кінця першої декади жовтня потеплішає, а середина місяця принесе вересневі температури - близько +20 тепла, сухо, сонячно. Найтеплішим стане свято Покрови, 14 жовтня.

Однак, за словами Горбаня, вже через день-два погода різко зміниться: температура впаде більш ніж на 10 градусів, до +6+8 вдень, налетять холодні дощі, а до 20 жовтня на півночі і сході країни можуть бути нічні заморозки.

Після 25 жовтня прийде "глибока" осінь з серйозними, але короткочасними морозами - дві-три ночі може бути до -7 градусів. В кінці місяця знову потеплішає до +8+10, але ненадовго.

Вазіра Мартазінова, завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, прогнозує нестабільну температуру в жовтні, ймовірність заморозків і першого снігу.

Перша декада місяця, за її словами, буде досить теплою - близько 15 градусів. Потім різко похолодає - вночі і вдень температура майже зрівняється, +3+5 в нічний час і +5+7 вдень.

"Заморозки в цей період - це природно", - зазначила вона.

А друга частина жовтня буде з різкими похолоданнями і потепліннями. Якщо ж в цей час будуть негативні температури, можлива поява снігового покриву.

Але це буде сніг з дощем", - уточнила Вазіра Мартазінова.

Заввідділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС та НАН України Віра Балабух дає більш оптимістичний прогноз на жовтень.

За словами Балабух, осінь 2021 в Україні буде теплою, а температура повітря буде відповідати кліматичній нормі, тобто середнім багаторічним значенням.

Але це не означає, що по території країни не будуть переміщатися холодні фронти, і температура повітря не буде опускатися нижче нуля. Такі процеси, за словами метеоролога, можливі в другій половині осені, проте вони можуть спостерігатися рідше, ніж зазвичай.

Опади будуть переважно у вигляді дощу, ймовірні тумани та ожеледь.

Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo (судячи з карт для Києва на місяць), перша половина жовтня буде з помірною температурою близько +13 градусів, а в середині місяця піде на зниження.

Найближче ж серйозне похолодання очікується наступного тижня, а саме 21-24 вересня.

Скрін: Прогноз погоди для Києва (gismeteo.ua)

Потепління в жовтні - не "бабине літо"

Леонід Горбань розповів у Facebook, що восени буває два бабиних літа, але потепління в жовтні або навіть листопаді не слід називати так.

Перше,"молоде" бабине літо триває починаючи з Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня по 11 вересня. А "старе", друге бабине літо - з 11 по 18 вересня.

"Якщо молоде з дощами, старе - сухе і навпаки. Не буває, щоб обидва були з дощами або обидва сухі... А то у нас пишуть і в жовтні, прийшло тепло - значить це бабине літо", - уточнив синоптик.