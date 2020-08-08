В Україну йдуть потужні грози: які регіони постраждають найбільше

Погода в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

В Україні 9 серпня буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежонебезпеки в більшості областей

Погода в Україні 9 серпня буде з грозами та можливими пожежами. Як повідомляють синоптики, грозові зливи накриють переважно західні області. Синоптики Українського гідрометцентру попередили про небезпечну погоду на неділю, 9 серпня.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, погана погода очікується на заході України. Сильні опади, гроза і зливи зі шквалами будуть у Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Крім того, 9 серпня трохи знизитися температура в західних, північних і східних областях - +25 ... +29 градусів. На півдні країни очікуються більш високі показники тепла - + 30 ... + 33 градуси протягом дня.

У нічний час в приморських регіонах - + 16 ... + 21 градуси. В інших регіонах - + 14 ... + 17 градусів.

Погода в Україні 9 серпня буде з грозами й пожежами (карта: meteo.gov.ua)

Також метеорологи попередили про те, що 9 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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