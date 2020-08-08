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В Украину идут мощные грозы: какие регионы пострадают больше всего

Суббота 08 августа 2020 20:09
В Украину идут мощные грозы: какие регионы пострадают больше всего
Погода в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анна Киселева

В Украине 9 августа будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожароопасности в большинстве областей

Погода в Украине 9 августа будет с грозами и возможными пожарами. Как сообщают синоптики, грозовые ливни накроют преимущественно западные области. Синоптики Украинского гидрометцентра предупредили про опасную погоду на воскресенье, 9 августа.

Как сообщается в обновленном прогнозе, ненастная погода ожидается на западе Украины. Сильные осадки, гроза и ливни со шквалами будут в Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Кроме того, 9 августа немного снизится температура в западных, северных и восточных областях - +25... +29 градусов. На юге страны ожидается более высокие показатели тепла - +30… +33 градуса в течение дня.

В ночное время в приморских регионах - +16… +21 градус. В остальных регионах - +14… +17 градусов.

В Украину идут мощные грозы: какие регионы пострадают больше всего

Погода в Украине 9 августа будет с грозами и пожарами (карта: meteo.gov.ua)

Также метеорологи предупредили о том, что 9 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, что ранее украинцам рассказали, когда солнце и жара вытеснят холодные дожди.

Также мы писали, что синоптики рассказали украинцам о погоде в августе.

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