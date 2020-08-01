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Українцям розповіли, коли сонце і спека витіснять холодні дощі

Субота 01 серпня 2020 19:19
Українцям розповіли, коли сонце і спека витіснять холодні дощі
Погода в Україні в серпні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Синоптик дала прогноз погоди на початок серпня в Україні

Погода в Україні 2 серпня буде відносно прохолодна і ще похмура з опадами в деяких областях, однак вже з початку наступного тижня намічаються сонячні дні без дощів і підвищення температури повітря.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко в своєму Facebook.

У неділю, на свято Іллі, в Києві прохолодні дощі повинні вже зійти нанівець.

Також опади 2 серпня очікуються в східних регіонах і на північному сході країни. В інших областях буде сухо.

У столиці термометри завтра покажуть вдень близько +16... +20 градусів, а з понеділка почнеться потепління.

Також ясна погода і тепло 3 і 4 серпня намічається на всій території України, і "температура повітря... поскаче знову вгору".

"Кому сумно защипало в носі осінню, не піддавайтеся! Це Ілля щось трохи забіг наперед із дощами", - пише Діденко.

Українцям розповіли, коли сонце і спека витіснять холодні дощі

Карта погоди в Україні і в Києві на 2 серпня (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Зазначимо, що подібний прогноз перед цим дали синоптики - за їхніми словами, в найближчі п'ять днів серпня Україну заллє, а потім засушить.

Раніше ми писали про те, що синоптики розповіли українцям про погоду на серпень, коли будуть побиті температурні рекорди.

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Новини України ГідрометцентрНаталка Диденко
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