Синоптики розповіли українцям про погоду на серпень: будуть побиті температурні рекорди

Серпень в Україні буде дуже спекотним (колаж РБК-Україна)

Синоптики розповіли, якою буде погода у серпні в Україні

Українців у цьому році чекає дуже спекотний серпень з аномальними для цього місяця температурами. Також будуть побиті всі температурні рекорди. Про це повідомив синоптик Микола Кульбіда.

"Користуючись цими речами, можна сказати, що серпень тим тенденціями зміни клімату, він другий після липня по підвищенню температури повітря", - повідомив Кульбіда виданню УНН.

Синоптик зазначив, середня температура серпня за останні 30 років в Україні виросла майже на 2 градуси.

"Це говорить про те, що в 99% температура повітря серпня місяця все одно буде вище за будь-якої кліматичної норми - і значно вище. Слід очікувати, що серпень буде жаркий", - підкреслив Кульбіда.

Експерт повідомив, що нас чекають в серпні температурні рекорди, але це буде не весь місяць.

"І не виключено, що будуть побиті температурні рекорди. Але, однозначно, що так не буде цілий місяць. Будуть періоди певних погодних змін, зниження температури, але вони будуть дуже короткочасні", - зазначив директор Укргідрометцентру.

До речі, народний синоптик Леонід Горбань дотримується такої ж думки, що серпень буде сухим і спекотним, але його початок буде прохолодним.

"Очікується комфортна прохолода з невеликими опадами, температура від +22 градусів тепла вдень у західних та північних регіонах - до +25 в східних і центральних, і +27, як і належить, у курортних - південних", - розповів синоптик виданню "Сьогодні".

Горбань повідомив, що до кінця серпня спека досягне +32 градусів.

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