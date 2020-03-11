В Україну йдуть морози і сніг: синоптики назвали пік похолодання

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні сильно зіпсується незабаром

Погода в Україні сильно зіпсується в найближчі дні. В країну прийдуть морози, а в деяких областях випаде сніг. Коли чекати піку похолодання - в прогнозі синоптиків Українського гідрометцентру і Gismeteo в матеріалі Styler.

Так, карти Укргідрометцентру кажуть, що найхолоднішим днем стане неділя, 15 березня. Вночі по всій країні (крім Півдня) очікується мороз від 0 до -4, вдень - від +2 до +7, на Півдні +7+11 градусів, на Сході можливий мокрий сніг. Але поступово почне знижуватися температура за кілька днів до цього.

А ось у четвер, 12 березня, в Україні навпаки потеплішає. Цей день буде найбільш ясним і теплим на поточному тижні. По країні вдень від +11 до +16, вночі буде свіжо (+2+8). На Заході буде хмарно з мжичкою. Завтра очікується досить сильний вітер південно-західного напрямку.

13 березня хмарами затягне майже всю Україну (крім Півдня), невеликий дощ. Температура знизиться до +9+12 на Заході, Півночі і в частині центральних областей. На Сході і Півдні тепло ще збережеться - від +13 до +18 градусів.

У суботу, 14 березня, опади заторкнуть вже всю Україну крім Криму. Похолоднішає ще сильніше. А 15 березня прийдуть нічні морози, а в східних областях буде мокрий сніг.

Погода в Україні з 12 по 15 березня (фото: meteo.gov.ua)

Судячи за прогнозами Gismeteo, у понеділок, 16 березня, денне тепло вже повернеться, але ймовірність мінусової температури вночі буде високою ще протягом декількох днів.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)

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