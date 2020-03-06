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В Україну нагрянуть морози і сніг: синоптики назвали дату

STYLERЖиття    06.03.2020 - 20:57
В Україну нагрянуть морози і сніг: синоптики назвали дату
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні може кардинально зміниться в березні

Погода в Україні в березні може неприємно здивувати жителів країни. Після температурних рекордів початку весни синоптична ситуація може різко змінитися в гіршу сторону. Синоптики Gismeteo попередили про ймовірність морозів і снігу в другій половині березня.

Після 15 березня в Україні почне холоднішати. Негода прийде двома хвилями: з 15 по 22 число, потім - короткочасне потепління, а з 25 березня і до кінця місяця стане ще холодніше.

В цей період температура в деяких східних і північних областях може знизитися до -2 градусів в денний час, а вночі - до -7 нижче нуля.

Крім того після 25 березня ймовірний мокрий сніг з дощем в тих областях, де буде найнижча температура повітря.

Поки ж українці можуть насолодитися аномально теплим початком березня - місцями повітря прогріється до +18 градусів. Така погода триватиме аж до 13-14 числа, при цьому будуть часто йти дощі.

Нижче прогноз погоди на місяць для Києва, Дніпра, Львова, Одеси і Харкова.

В Україну нагрянуть морози і сніг: синоптики назвали датуВ Україну нагрянуть морози і сніг: синоптики назвали датуВ Україну нагрянуть морози і сніг: синоптики назвали датуВ Україну нагрянуть морози і сніг: синоптики назвали датуВ Україну нагрянуть морози і сніг: синоптики назвали дату

Погода в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що народний синоптик дав невтішний прогноз погоди на літо в Україні.

Процес глобального потепління в Україні йде швидше, ніж у світі У Києві оновлені ще два температурних рекорди
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