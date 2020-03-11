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В Украину идут морозы и снег: синоптики назвали пик похолодания

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 11:55
В Украину идут морозы и снег: синоптики назвали пик похолодания
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине сильно испортится в скором времени

Погода в Украине сильно испортится в ближайшие дни. В страну придут морозы, а в некоторых областях выпадет снег. Когда ждать пика похолодания - в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра и Gismeteo в материале Styler.

Так, карты Укргидрометцентра говорят, что самым холодным днем станет воскресенье, 15 марта. Ночью по всей стране (кроме Юга) ожидается мороз от 0 до -4, днем - от +2 до +7, на Юге +7+11 градусов, на Востоке возможен мокрый снег. Но снижаться температура постепенно начнет за несколько дней до этого.

А вот в четверг, 12 марта, в Украине наоборот потеплеет. Этот день будет самым ясным и теплым на текущей неделе. По стране днем от +11 до +16, ночью будет свежо (+2+8). На Западе будет пасмурно с моросящим дождем. Завтра ожидается довольно сильный ветер юго-западного направления.

13 марта тучами затянет почти всю Украину (кроме Юга), небольшой дождь. Температура снизится до +9+12 на Западе, Севере и в части центральных областей. На Востоке и Юге тепло еще сохранится - от +13 до +18 градусов.

В субботу, 14 марта, осадки затронут уже всю Украину кроме Крыма. Похолодает еще сильнее. А 15 марта придут ночные морозы, а в восточных областях будет мокрый снег.

В Украину идут морозы и снег: синоптики назвали пик похолоданияВ Украину идут морозы и снег: синоптики назвали пик похолоданияВ Украину идут морозы и снег: синоптики назвали пик похолоданияВ Украину идут морозы и снег: синоптики назвали пик похолодания

Погода в Украине с 12 по 15 марта (фото: meteo.gov.ua)

Судя по прогнозам Gismeteo, в понедельник, 16 марта, дневное тепло уже вернется, но вероятность минусовой температуры ночью будет высокой еще на протяжение нескольких дней.

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