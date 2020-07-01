В Україну йде "сезон посухи": де буде найспекотніша погода

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні буде страшно спекотною в найближчі кілька днів, але не у всіх областях

Погода в Україні принесе нестерпну спеку в найближчі кілька днів. У деяких областях очікується ясне небо, нуль опадів і пекло до +37 градусів. Такі дані надали синоптики Українського гідрометцентру.

Так, судячи з карт Укргідрометцентру на п'ять днів, від спеки будуть страждати мешканці південних, східних і центральних областей. Там буде керувати погодою антициклон. А ось на Заході весь цей час збережеться ймовірність дощів і гроз, які час від часу будуть заходити на Північ.

2 липня підвищиться "градус" по всій країні. Сонячно і спекотно буде скрізь, окрім західних областей, де можливі грозові дощі. Температура на Заході +25+29, в інших областях +29+33.

У Києві завтра +30+32, вночі +18+20. Ясно, без опадів, вітер 3-8 метрів за секунду.

Погода в Україні 2 липня (фото: meteo.gov.ua)

А ось 3 липня на південному сході стане ще спекотніше (+32+36), а на Заході - холодніше (+22+29). У деяких західних областях можливі сильні дощі з грозами, опади можуть торкнутися й Півночі.

У суботу, 4 липня, південний схід розжариться до +34+36 градусів, а от в Києві і північних областях температура знизиться на декілька градусів. Грозові опади у цей день можливі на Заході, Півночі та частині Центру.

Погода в Україні 3 і 4 липня (фото: meteo.gov.ua)

5 липня видасться чи не найспекотніший день літа. Дощі можливі лише на Заході, а Південь, Центр і Схід будуть у спекотних +32+37 градусів. 6 липня синоптична ситуація буде схожою.

Погода в Україні 5 і 6 липня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше Наталка Діденко також анонсувала повернення високого градуса в країну. Але 4-5 числа, на її думку, стане трохи свіжіше. Принаймні в столиці.

Ми також писали, що у Луцьку через грозу впав 200-річний ясен, під яким складала вірші Леся Українка.

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Автор: Светлана Мащенко