В Украину идет "сезон засухи": где будет самая жаркая погода

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине будет будет страшно жаркой в ближайшие несколько дней, но не во всех областях

Погода в Украине принесет невыносимую жару в ближайшие несколько дней. В некоторых областях ожидается ясное небо, ноль осадков и пекло до +37 градусов. Такие данные предоставили синоптики Украинского гидрометцентра.

Так, судя по картам Укргидрометцентра на пять дней, от зноя будут страдать жители южных, восточных и центральных областей. Там погодой будет управлять антициклон. А вот на Западе все это время сохранится вероятность дождей и гроз, которые время от времени будут заходить на Север.

2 июля повысится "градус" по всей стране. Солнечно и жарко будет везде, кроме западных областей, где вероятны грозовые дожди. Температура на Западе +25+29, в остальных областях +29+33.

В Киеве завтра +30+32, ночью +18+20. Ясно и без осадков, ветер 3-8 метров в секунду.

Погода в Украине 2 июля (фото: meteo.gov.ua)

А вот 3 июля на юго-востоке станет еще жарче (+32+36), а на Западе - холоднее (+22+29). В некоторых западных областях вероятны сильные дожди с грозами, осадки могут также затронуть Север.

В субботу, 4 июля, юго-восток раскалится до +34+36 градусов, а вот в Киеве и северных областях температура снизится на пару градусов. Грозовые осадки в этот день возможны на Западе, Севере и части Центра.

Погода в Украине 3 и 4 июля (фото: meteo.gov.ua)

5 июля выдастся едва ли не самый жаркий день этим летом. Дожди вероятны лишь на Западе, а Юг, Центр и Восток будут в знойных +32+37 градусах. 6 июля синоптическая ситуация будет похожей.

Погода в Украине 5 и 6 июля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее Наталка Диденко также анонсировала возвращение высокого градуса в страну. Но 4-5 числа, по ее мнению станет немного свежее. По крайней мере в столице.

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Автор: Светлана Мащенко