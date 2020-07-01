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Україну накриє спека і грозова стихія: які області постраждають

STYLERЖиття    01.07.2020 - 12:59
Україну накриє спека і грозова стихія: які області постраждають
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні зміниться з приходом антициклону в країну

Погода в Україні у четвер, 2 липня, принесе грозову стихію в ряд областей. Повернеться і сильна спека, яка трохи відступила на більшості територій. Такі дані надали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Так, Діденко в Facebook прогнозує, що 2 липня значна частина країни буде під впливом антициклону. Буде жарко, ясно і сонячно. А ось на Заході, Луганщині, Донбасі, Запоріжжі та в Криму пройдуть локальні дощі з грозами.

Завтра на більшості територій буде спекотно - від +27 до +33 градусів.

Повернеться спека і до Києва, де завтра буде +30+32. Опади малоймовірні. А ось у суботу-неділю в столиці повітря посвіжішає. Очікується +30+32 градуси.

Синоптики Українського гідрометцентру на карті показали, в яких областях будуть грозові дощі. Судячи з них, середня смуга опиниться в зоні палючого сонця, але максимум +34 завтра буде в Миколаївській області.

Україну накриє спека і грозова стихія: які області постраждають

Погода в Україні 2 липня (скрін: meteo.gov.ua)

Як ми писали раніше, потужна злива в Миколаєві за годину перетворив вулиці в озера.

Також повідомлялося, що погода в липні принесе спеку і засуху.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Погода
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