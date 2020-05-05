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Штормовий вітер, гроза та похолодання: синоптики попередили про суттєве погіршення погоди

Новини » Суспільство     05.05.2020 - 08:31
Штормовий вітер, гроза та похолодання: синоптики попередили про суттєве погіршення погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У східних, Сумській та Запорізькій областях буде гроза

Погода в Україні 5 травня погіршиться, оголошено штормове попередження, дощі та грози. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Сьогодні вдень в Україні, крім західних областей, грози, у східних, Сумській та Запорізькій областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Разом з тим, сьогодні у більшості районів південних, східних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у більшості областей пройдуть сильні грози, місцями можливі зливи, град, а також сильний штормовий вітер.

Як зазначалось, у Чернігові зафіксували найнижчий рівень води у річці Десна за 140 років спостережень. Тоді, коли через сильні дощі заливає вулиці Києва та Чернівців.

Зокрема, у понеділок, 4 травня, в Києві затопило кілька вулиць через сильні зливи. В результаті сильної зливи з грозою на багатьох вулицях столиці утворилися потоки води.

Також через негоду у Чернівцях та області попадали дерева та пошкоджені будівлі, рух на деяких вулицях обмежений.

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