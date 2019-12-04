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В Україну йде потепління до +10: синоптики назвали дату

STYLERЖиття    04.12.2019 - 20:09
В Україну йде потепління до +10: синоптики назвали дату
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні незабаром буде під дією сонячного антициклону

Погода в Україні найближчими днями різко зміниться. Країну вже покинув циклон, який когось порадував, а когось засмутив першим снігом. Новий атмосферний фронт, що уже почав керувати погодною ситуацією в середу, продовжить свій "наступ" і принесе сонячну прохолодну погоду. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Судячи по картах синоптиків, вже в четвер, 5 грудня, почне потроху теплішати вдень. Повітря прогріється до +1... +4 градусів, на Півдні та місцями на Заході від +3 до +5, а в східних областях все ще морозно - від -1 до +1. Крім того, у Харківській і Луганській областях буде пролітати сніг.

Вночі морози досить сильні - від -4 до -8, лише по північній лінії буде 0... -3 в нічний час.

У Києві 5 грудня вдень +2... +4, вночі від 0 до -2, опади малоймовірні.

В Україну йде потепління до +10: синоптики назвали дату

Погода в Україні 5 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 6 грудня, відчутне потепління прийде на Південь країни (від +6 до +10 градусів), на Заході від +3 до +7, на інших територіях +2... +5. Вночі сильні морози очікуються на Заході (-3... -8), а в Чернівецькій області до -11 за Цельсієм.

В останній робочий день тижня очікується сонячна погода без опадів.

Схожа синоптична ситуація буде і в суботу, 7 грудня. Але у західних областях минуть нічні морози. Хмарність підвищиться, без опадів.

Погода в Україні з 6 по 7 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

А ось в неділю, 8 грудня, в країну прийде черговий циклон з дощами і мокрим снігом. Вдень буде плюсова температура, вночі близько нуля. Опади очікуються практично по всій країні.

Така ж погода буде і в понеділок, 9 грудня - помірно тепло, як для зимового місяця, і з опадами.

Погода в Україні з 8 по 9 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

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