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В Україну йде рекордна температура: з'явилися нові карти погоди

STYLERЖиття    01.05.2020 - 20:15
В Україну йде рекордна температура: з'явилися нові карти погоди
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні здивує жителів країни стрибком температурних показників

Погода в Україні порадує аномальним теплом у перші дні травня, втім, по деяких областях пройдуть дощі і грози. Такі дані надав Український гідрометцентр Gismeteo.

За даними Укргідрометцентру, 2 травня у східні та близькі до них центральні та південні області прийде рекордна цьогоріч температура від +23 до +26 градусів.

На Заході завтра буде найпрохолодніше - від +16 до +20, решта територій - від +20 до +24 градусів.

Вітер в суботу буде дуже спокійним (3-8 м/с), тому при такій температурі подекуди буде жарко.

Також завтра очікуються грози та дощі. Циклон накриє Захід, Північ, Одеську, Вінницьку, Черкаську та Кіровоградську області.

У Києві завтра +10 вночі та +19 вдень за даними синоптиків Gismeteo, Укргідрометцентр прогнозує на суботу +20+22 в столиці.

В обід почнеться гроза і піде дощ, інтенсивність опадів посилиться до вечора, а вночі буде спокійно.

В Україну йде рекордна температура: з'явилися нові карти погоди

Погода в Україні 2 травня (фото: meteo.gov.ua)

В Україну йде рекордна температура: з'явилися нові карти погоди

Погода у Києві на 2 травня (скрін: gismeteo.ua)

Раніше синоптики різко змінили прогноз на травень. Тепер вони обіцяють, що останній місяць весни буде переважно прохолодним і похмурим.

А ось синоптик Харківського гідрометцентру каже, що після аномально теплої зими не варто чекати спекотного літа.

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