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Синоптики кардинально змінили прогноз на травень: тепла не чекайте

STYLERЖиття    29.04.2020 - 20:37
Синоптики кардинально змінили прогноз на травень: тепла не чекайте
Погода в Україні у травні (фото: РБК-Україна)

Прогноз погоди на травень в Україні різко змінився, тепер синоптики вважають, що спекотним останній місяць весни не буде

Погода в Україні у травні буде не такою теплою і посушливою, як прогнозувалося раніше. Чим ближче травень, тим точніший прогноз дають синоптики, і він не надто втішний. Судячи за даними деяких ресурсів, у травні в країні буде не особливо комфортна температура. Прогноз синоптиків Gismeteo, Українського гідрометцентру, Метеопрог і AccuWeather в матеріалі Styler.

Синоптики ресурсу Gismeteo прогнозують, що травень цього року буде досить суворим. Опадів буде багато на Заході, а на Півночі температура сягатиме навіть +11 вдень.

Судячи по картах синоптиків для Києва, Дніпра, Львова, Одеси і Харкова перші п'ять днів травня будуть теплими - понад +20 градусів, але подарують українцям весняні грози з дощами. Далі тепло буде дуже скромним (+11+18), зрідка до +20 і трохи вище.

Синоптики кардинально змінили прогноз на травень: тепла не чекайтеСиноптики кардинально змінили прогноз на травень: тепла не чекайтеСиноптики кардинально змінили прогноз на травень: тепла не чекайтеСиноптики кардинально змінили прогноз на травень: тепла не чекайтеСиноптики кардинально змінили прогноз на травень: тепла не чекайте

Погода в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

А ось синоптики Українського гідрометцентру дають більш оптимістичний прогноз на травень. Вони очікують, що в травні місячна температура буде в межах +15+18 градусів тепла, в гірських районах - 11-13 градусів тепла. Причому це на 1-2 градуси перевищить середні багаторічні значення. Опади будуть у межах норми.

Теплий прогноз на травень 2020 надав і ресурс AccuWeather. Судячи з їх таблиці для Києва, перша половина травня буде теплою (+18+23), дощі будуть в помірній кількості.

Синоптики кардинально змінили прогноз на травень: тепла не чекайте

Погода в Києві на перші два тижні травня (скрін: accuweather.com)

А ось синоптики ресурсу Метеопрог прогнозують, що в травні будуть скачки температури. 5-6 травня прийде похолодання до +11+12 градусів, а от до 10-11 числа стовпчики термометрів поповзуть вгору, показавши +27+28 градусів.

Синоптики кардинально змінили прогноз на травень: тепла не чекайте

Погода в Києві на перші два тижні травня (скрін: meteoprog.ua)

Раніше ми писали, що синоптик з гідрометцентру Харкова прогнозує досить прохолодне літо цього року.

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