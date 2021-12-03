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В Одесі на початку грудня зацвіла сакура: захоплююче відео аномалії

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Одеса, П'ятниця 03 грудня 2021 21:47
В Одесі на початку грудня зацвіла сакура: захоплююче відео аномалії В Одесі в грудні зацвіла сакура (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

На початку зими в Одесі розквітла сакура. Зокрема, дерево з квітками помітили місцеві у парку Перемоги.

Відео опублікувало видання "Думська" у Telegram.

Так, сакуру помітили у п'ятницю, 3 грудня.

На фото видно, що на сакурі з'явилося кілька яскравих квіток.

"А в парку Перемоги взимку зацвіла сакура! Он квіточки", – сказала авторка відео.

У коментарях користувачі приємно вражені від побаченого.

  • Оце так!;
  • Відмінно, така зима нам підходить!;
  • Цікаво;
  • Це погода для дерев.

Раніше ми повідомляли про найдовшу алея сакур України. Так, у київському парку "Кіото", який знаходиться між станціями метро "Чернігівська" і "Лісова", у травні зацвіла найдовша в Україні алея сакур.

Також ми писали, які квіти краще посіяти на початку зими по снігу. Зокрема, для садівників зимова пора відмінно підійде для посіву деяких квітів, які стануть чудово розвиватися після закладки насіння в грудні. Все тому, що сніг в перспективі може надати рослинам більше сили та "загартувати".

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Одеса сакура
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