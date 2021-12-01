ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Погода в грудні: Укргідрометцентр дав прогноз на місяць

Новость на русском →
Україна, Середа 01 грудня 2021 06:24
Погода в грудні: Укргідрометцентр дав прогноз на місяць Фото: Укргідрометцентр дав прогноз на грудень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм, що в межах норми (у північно-східній частині дещо менше за норму).

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у грудні середня місячна температура повітря складає 1-5 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 0-2 градусів тепла, в Криму до 6 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 24-32 градусів морозу, у східних, північно-східних та Чернівецькій областях місцями 33-35 градусів морозу, на Прикарпатті до 38 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 17-23 градусів морозу, на півдні Криму 10-19 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 10-18 градусів тепла, на Прикарпатті та півдні країни до 20 градусів, на півдні Криму до 25 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає 30-66 мм, на Закарпатті, в Карпатах та гірських районах Криму 76-139 мм.

"На більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише у південній частині встановлюється не кожного року. У грудні відмічені сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг - тумани та ожеледь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив Стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні на період до 2030 року. Документом передбачено збільшення завчасності до шести діб середньострокових прогнозів погоди із справджуваністю 70%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
NEWS
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни