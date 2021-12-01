Погода в грудні: Укргідрометцентр дав прогноз на місяць

У грудні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру .

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм, що в межах норми (у північно-східній частині дещо менше за норму).

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у грудні середня місячна температура повітря складає 1-5 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 0-2 градусів тепла, в Криму до 6 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 24-32 градусів морозу, у східних, північно-східних та Чернівецькій областях місцями 33-35 градусів морозу, на Прикарпатті до 38 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 17-23 градусів морозу, на півдні Криму 10-19 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 10-18 градусів тепла, на Прикарпатті та півдні країни до 20 градусів, на півдні Криму до 25 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає 30-66 мм, на Закарпатті, в Карпатах та гірських районах Криму 76-139 мм.

"На більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише у південній частині встановлюється не кожного року. У грудні відмічені сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг - тумани та ожеледь", - йдеться в повідомленні.