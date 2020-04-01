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В Україну йде потепління: синоптик надихнула новим прогнозом

STYLERЖиття    01.04.2020 - 20:17
В Україну йде потепління: синоптик надихнула новим прогнозом
Погода в Україні (Фото: РБК-Україна)

Погоду в Україні незабаром "зігріють" циклони, які заблокують надходження арктичного повітря

Погода в Україні невдовзі поліпшиться після нинішнього різкого похолодання, проте цієї ночі заморозки ще будуть. Тим не менш, вже відзавтра у більшості регіонів країни температура повітря буде підвищуватися.

Причиною нинішнього потепління стала активізація циклонів Pauline та Olivia на півночі Європи, що заблокують надходження арктичного повітря в Україні від потужного атлантичного антициклону Keywan. Синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook зазначила, що антициклон просто так не "піднесе лапки вгору", тому найближча ніч ще буде з морозом.

Загалом по Україні в четвер, 2 квітня, прогнозується переважно сонячна погода, без опадів.

Вдень середня температура складе близько +8... +13 градусів. Вночі стовпчики термометрів ще покажуть українцям "мінуса" - очікується -1... -5 градусів.

У Києві завтра вночі будуть морози - близько -1... -3 градусів, а вдень повітря прогріється до +10 градусів. У столиці опади не передбачаються.

Вітер прогнозується помірний, напрям зміниться з північного на західний, а потім і на південно-західний.

"Надалі температура повітря буде поступово підвищуватися, однак істотних опадів не видно", - надихнула Діденко прогнозом.

В Україну йде потепління: синоптик надихнула новим прогнозом

Метеокарта погоди в Україні (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Зазначимо, що раніше синоптики оновили прогноз погоди на квітень і розповіли, що українців у другому місяці весни чекає холоднеча.

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Новини України ГідрометцентрНаталка Диденко
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