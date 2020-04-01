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В Украину идет потепление: синоптик воодушевила новым прогнозом

STYLERЖизнь    01.04.2020 - 20:17
В Украину идет потепление: синоптик воодушевила новым прогнозом
Погода в Украине (Фото: РБК-Украина)

Погоду в Украине вскоре "согреют" циклоны, которые заблокируют поступление арктического воздуха

Погода в Украине вскоре улучшится после нынешнего резкого похолодания, однако этой ночью заморозки еще будут. Тем не менее, уже с заврашнего дня в большинстве регионов страны температура воздуха будет повышаться.

Причиной нынешнего потепления стала активизация циклонов Pauline и Olivia на севере Европы, что заблокируют поступление арктического воздуха в Украине от мощного атлантического антициклона Keywan. Синоптик Наталка Диденко в своем Facebook отметила, что антициклон просто так не "поднимет лапки вверх", поэтому ближайшая ночь еще будет с морозом.

В целом по Украине в четверг, 2 апреля, прогнозируется преимущественно солнечная погода, без осадков.

Днем средняя температура составит около +8... +13 градусов. Ночью столбики термометров еще покажут украинцам "минуса" - ожидается -1... -5 градусов.

В Киеве завтра ночью будут морозы - около -1... -3 градусов, но в дневное время воздух прогреется до +10 градусов. В столице осадки не намечаются.

Ветер прогнозируется умеренный, направление сменится с северного на западное, а затем и на юго-западное.

"В дальнейшем температура воздуха будет постепенно повышаться, однако осадков существенных не видно", - воодушевила Диденко прогнозом.

В Украину идет потепление: синоптик воодушевила новым прогнозом

Метеокарта погоды в Украине (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Отметим, что ранее синоптики обновили прогноз погоды на апрель и рассказали, что украинцев во втором месяце весны ждут холода.

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Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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