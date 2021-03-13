В Україну йде потепління і новий атмосферний фронт з дощами: де заливатиме

Температура повітря протягом дня складе близько +4... +9 градусів, при цьому на південному заході України та в Криму місцями стовпчики термометрів піднімуться до +10... +15 градусів.

У Києві прогнозується в денний час до +7 градусів, а вночі - до +2 градусів. У столиці в неділю очікується збільшення хмарності, але без істотних опадів.

Заллє дощами західні регіони, а вже до вечора ореол опадів пошириться і на Вінницьку, Житомирську та Київську області.

При цьому на решті території України очікується суха погода.

"Поки стійкого і потужного валу потепління не видно, все поступово, з температурними коливаннями", - зазначила Діденко.

При цьому синоптик додала, що різкі скачки тепла зважаючи на недавні рясні снігові опади могли б привести до значного підтоплення в містах, тому "радіємо розумній поступовій весні".

Погода в Україні 14 березня (фото: facebook.com/tala.didenko)