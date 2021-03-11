В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

Про це повідомив Український гідрометцентр на сторінці у Facebook .

Завтра в Україні, крім сходу та південного сходу, можливий мокрий сніг, а на заході вдень прогнозують дощі. Температура повітря вночі коливатиметься від -4 до -15 градусів, але вдень у західних та Одеській областях термометри покажуть від +4 до +8 градусів.

На вихідних потепління прийде у більшість областей країни. Термометри покажуть від +3 до +9 градусів. Однак у суботу в Україні, крім східних та західних областей, можливий мокрий сніг та дощ.