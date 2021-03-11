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Синоптик уточнив погоду в березні: коли в Україні почнеться справжня весна

Новость на русском → Четвер 11 березня 2021 06:32
Синоптик уточнив погоду в березні: коли в Україні почнеться справжня весна Погода в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні протягом березня буде переважно прохолодною, і відчутне потепління не очікується. Інтенсивні опади у вигляді дощів і мокрого снігу випадуть 11-12 числа, після вихідних холодний атмосферний фронт відступить, а в другій половині місяця ймовірне підвищення температури, але опади не припиняться.

Про це розповів провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило "Обозревателю".

За словами фахівця, через тривалі дощі потепління де-факто можна буде просто не помітити.

Найближчими днями синоптична ситуація буде дуже мінливою, 12 березня на всій території України будуть опади: сніг, мокрий сніг або дощ, в залежності від регіону.

"Починаючи приблизно з 12-13 березня буде чергова хвиля тепла, температура сягатиме +7 градусів. Можна сказати, що буде відносно тепла погода. Вночі близько нуля градусів, вдень - стабільний плюс", - розповів синоптик.

Однак дощі нікуди не зникнуть, а ночами може випадати сніг, додав він.

Фахівець зазначив, що потепління буде відносним: "по температурі буде начебто тепло, але внаслідок триваючих опадів цього тепла не відчуватиметься".

Також Мурмило переконаний, що ранньої весни українцям очікувати не слід, оскільки місяць буде мінливим і переважно прохолодним.

"Справжньої весни поки не видно. Березень тим і відрізняється, що при відносному теплі, коли сніг вже не буде затримуватися надовго і буде швидко танути, дружної весни чекати зарано... Може бути, на півдні та на сході ймовірність серйозного потепління більша. Його можна очікувати в другій половині місяця", - поділився прогнозом синоптик.

Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозують в Україні 12 березня циклонічну активність з дощами та мокрим снігом, а ночі ще будуть з морозом, проте вже на вихідних ймовірно потепління.

Також ми писали про те, що екологи попередили українців, що через рекордні температури цього літа може бути сильна посуха.

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