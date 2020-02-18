Суттєве потепління та невеликий дощ: яка сьогодні буде погода

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україну йде суттєве потепління

Погода в Україні 18 лютого покращиться, йде суттєве потепління, але на заході дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

В Україну йде суттєве потепління, але заході країни очікується невеликий дощ. Там температура повітря вдень складе +7+10, а вночі +1+4. У північних та Київській областях теж дощі, вдень +6+9, а вночі +1+3.

За даними синоптиків, у східних областях мінлива хмарність, без опадів, вдень +5+7, а вночі -3-5. У центральних областях теж без дощів, вдень +7+9, а вночі -1+3. На півдні країни суттєво потепліє, вдень +9+11, а вночі -1+3.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні невеликий дощ. Вдень +7+9, а вночі +1+3.

Нагадаємо, вчора у західних, північних та центральних областях пориви вітру були 15-20 м/с, в Карпатах місцями 25 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

РБК-Україна писало, що синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні. Так, на початку березня очікується від +4 до +10 вдень залежно від регіону. Суттєве потепління прогнозують вже у другій половині місяця.