В Україну йде похолодання: з'явилися нові карти погоди

Погода в Україні незабаром зіпсується. Після аномального тепла в перші дні березня прийде похолодання з дощами. Синоптики Українського гідрометцентру на картах погоди показали, якою буде синоптична ситуація в Україні в найближчі кілька днів.

Так, вже 8 березня в більшість областей України прийдуть дощі, в деяких регіонах температура знизиться, а подекуди збережеться аномальне тепло початку березня.

На Заході і Півночі 8 березня буде від +8 до +12 градусів. Дощі накриють більшу частину країни, крім південних і східних областей.

У Центрі, на Півдні та Сході сьогодні буде тепло - від +11 до +18 градусів.

Погода в Україні 8 березня (фото: meteo.gov.ua)

9 березня температура повітря по країні знизиться ще на кілька градусів, але опади будуть незначними. На Півдні і Сході, як і раніше буде доволі тепло, але в інших регіонах - прохолодно.

У вівторок, 10 березня, температура повітря істотно не зміниться, але в країні запанує суха малохмарна погода.

Погода в Україні 9 і 10 березня (фото: meteo.gov.ua)

Але вже 11 і 12 березня в Україні знову потеплішає. У середу в країні буде волого, але в четвер прийде антициклон - буде сухо, сонячно і тепло (+11+16 градусів)

Погода в Україні 11 і 12 березня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що народний синоптик дав невтішний прогноз на літо в Україні.