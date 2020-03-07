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Перепади в 20 градусів: синоптики приголомшили новим прогнозом погоди

STYLERЖиття    07.03.2020 - 19:30
Перепади в 20 градусів: синоптики приголомшили новим прогнозом погоди
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні покаже свій характер на 8 березня

Погода в Україні продемонструє справжню боротьбу зими з весною в неділю, 8 березня. По країні очікуються температурні перепади в 20 і більше градусів, місцями заморозки, у багатьох регіонах пройдуть дощі. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, у неділю в Україні буде величезний температурний контраст. Якщо в Карпатах буде нуль і навіть нижче, у південній частині країни температурні показники можуть досягти +20 градусів.

"Поза экстремами: восьмого березня очікується на Заході і Півночі протягом дня +6+12 градусів. На решті території України +12+19 градусів. Але на узбережжях ще холодних морів буде значно свіжіше", - пише синоптик.

Дощі Діденко прогнозує на Заході і Півночі, а до обіду опади доберуться і до центральної частини України. А ось Південь і Схід 8 березня все ще буде в сухій погоді.

У Києві 8 березня похолодає, буде волого. Температура повітря +8...+9 градусів.

Перепади в 20 градусів: синоптики приголомшили новим прогнозом погоди

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру на карті погоди на 8 березня показали, в яких областях очікуються дощі.

Перепади в 20 градусів: синоптики приголомшили новим прогнозом погоди

Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що народний синоптик дав невтішний прогноз на літо в Україні.

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