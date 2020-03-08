В Украину идет похолодание: появились новые карты погоды

Погода в Украине в скором времени испортится. После аномального тепла в первые дни марта придет похолодание с дождями. Синоптики Украинского гидрометцентра на картах погоды показали, какой будет синоптическая ситуация в Украине в ближайшие несколько дней.

Так, уже 8 марта в большинство областей Украины придут дожди, в некоторых регионах температура снизится, а кое-где сохранится аномальное тепло начала марта.

На Западе и Севере 8 марта будет от +8 до +12 градусов. Дожди накроют большую часть страны, кроме южных и восточных областей.

В Центре, на Юге и Востоке сегодня будет тепло - от +11 до +18 градусов.

Погода в Украине 8 марта (фото: meteo.gov.ua)

9 марта температура воздуха по стране снизится еще на несколько градусов, но осадки будут незначительными. На Юге и Востоке по-прежнему будет довольно тепло, но в остальных регионах - прохладно.

Во вторник, 10 марта, температура воздуха существенно не изменится, но в стране воцарится сухая малооблачная погода.

Погода в Украине 9 и 10 марта (фото: meteo.gov.ua)

Но уже 11 и 12 марта в Украине снова потеплеет. В среду в стране будет влажно, но в четверг придет антициклон - будет сухо, солнечно и тепло (+11+16 градусов)

Погода в Украине 11 и 12 марта (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что народный синоптик дал неутешительный прогноз на лето в Украине.