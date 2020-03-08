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В Україну йде похолодання: з'явилися нові карти погоди

STYLERЖиття    08.03.2020 - 07:05
В Україну йде похолодання: з'явилися нові карти погоди
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні зіпсується найближчим часом

Погода в Україні незабаром зіпсується. Після аномального тепла в перші дні березня прийде похолодання з дощами. Синоптики Українського гідрометцентру на картах погоди показали, якою буде синоптична ситуація в Україні в найближчі кілька днів.

Так, вже 8 березня в більшість областей України прийдуть дощі, в деяких регіонах температура знизиться, а подекуди збережеться аномальне тепло початку березня.

На Заході і Півночі 8 березня буде від +8 до +12 градусів. Дощі накриють більшу частину країни, крім південних і східних областей.

У Центрі, на Півдні та Сході сьогодні буде тепло - від +11 до +18 градусів.

В Україну йде похолодання: з'явилися нові карти погоди

Погода в Україні 8 березня (фото: meteo.gov.ua)

9 березня температура повітря по країні знизиться ще на кілька градусів, але опади будуть незначними. На Півдні і Сході, як і раніше буде доволі тепло, але в інших регіонах - прохолодно.

У вівторок, 10 березня, температура повітря істотно не зміниться, але в країні запанує суха малохмарна погода.

В Україну йде похолодання: з'явилися нові карти погодиВ Україну йде похолодання: з'явилися нові карти погоди

Погода в Україні 9 і 10 березня (фото: meteo.gov.ua)

Але вже 11 і 12 березня в Україні знову потеплішає. У середу в країні буде волого, але в четвер прийде антициклон - буде сухо, сонячно і тепло (+11+16 градусів)

В Україну йде похолодання: з'явилися нові карти погодиВ Україну йде похолодання: з'явилися нові карти погоди

Погода в Україні 11 і 12 березня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що народний синоптик дав невтішний прогноз на літо в Україні.

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