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Сильний вітер, сніг та хуртовини: в Україні оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство     09.02.2020 - 14:59
Сильний вітер, сніг та хуртовини: в Україні оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вдень 10 лютого в Україні очікується сильний вітер

Погода в Україні 10 лютого істотно зіпсується, очікується сильний вітер, сніг та хуртовини. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 10 лютого вночі в західних, північних та Вінницькій областях, вдень по всій Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. У Карпатах прогнозується мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий), в західних областях - сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с (II рівень небезпеки, оранжевий).

У Київській області 10 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки жовтий). У столиці завтра також очікується сильний вітер.

Крім того, 10 лютого на високогір'ї Закарпатської області, в горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

11 лютого у горах Львівської області буде зберігатися значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні в найближчі дні знову кардинально зміниться - після сильних морозів до країни повернеться потепління до +9.

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