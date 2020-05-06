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Штормовий вітер, мокрий сніг та гроза: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Новини » Суспільство     06.05.2020 - 08:43
Штормовий вітер, мокрий сніг та гроза: синоптики попередили про різке погіршення погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в Карпатському регіоні будуть значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу

Погода в Україні 6 травня різко погіршиться, оголошено штормове попередження та значні дощі зі снігом. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Синоптики УкрГідрометцентру зазначають, що сьогодні в Карпатському регіоні будуть значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с.

Разом з тим, вдень у східних, більшості південних, Дніпропетровській та Полтавській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності).

Зазначимо, синоптики прогнозували, що погода буде дощовою в найближчі два тижні. Заливатиме всю країну, але найсильніший удар візьме на себе захід - тут очікуються потужні зливи.

Нагадаємо, сьогодні та протягом першої половини доби 7 травня у Карпатах, внаслідок проходження активного циклону, очікується погіршення погодних умов у вигляді снігопадів. Зокрема, 4 травня випало багато снігу в цьому регіоні.

РБК-Україна писало, що нашій країні протягом останніх днів випадають значні опади. Так, у вівторок, 5 травня, у Харкові через потужну зливу затопило частину ринку "Барабашово".

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