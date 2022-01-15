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У Харкові вітер розірвав найвищий прапор України, а в Краматорську зірвав з фгагштока (відео, фото)

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Субота 15 січня 2022 12:11
У Харкові вітер розірвав найвищий прапор України, а в Краматорську зірвав з фгагштока (відео, фото) Колаж РБК-Україна: сильний вітер пошкодив прапори України в деяких містах
Автор: Володимир Костирін

Потужні пориви вітру в Україні в деяких містах пошкодили державні прапори, встановлені на флагштоках. Зокрема, постраждав найвищий в країні прапор - гігантське полотнище розірвало навпіл.

Відповідне відео 15 січня опубліковано на Facebook-сторінці "ХС. Харків".

Йдеться про харківський прапор-рекордсмен, який був встановлений у парковій зоні вздовж Сергіївської площі до 30-ї річниці відновлення незалежності України. Величезний прапор розмірами 15х22, 5 метра минулого літа урочисто підняли над містом на флагштоку висотою 102 метри.

Нинішній ураганний вітер розірвав прапор на дві частини. У мережі показали фото і відео з постраждалим прапором.

Відео: ураганний вітер порвав у Харкові гігантський прапор України

Зазначається, що на ситуацію оперативно відреагували та вже замінили пошкоджений державний прапор на новий.

У Харкові вітер розірвав найвищий прапор України, а в Краматорську зірвав з фгагштока (відео, фото)У Харкові вітер розірвав найвищий прапор України, а в Краматорську зірвав з фгагштока (відео, фото)

У Харкові вітер порвав найвищий прапор України (фото: t.me/hueviykharkov / facebook.com/truexanews)

Постраждав прапор і в Краматорську в Донецькій області, де вітрюган зірвав прапор з флагштока в парку "Ювілейний".

Фото стяга, який віднесло поривами вітру до дерев недалеко від самої конструкції, опубліковані на Facebook-сторінці "Kramatorsk Post".

У Харкові вітер розірвав найвищий прапор України, а в Краматорську зірвав з фгагштока (відео, фото)У Харкові вітер розірвав найвищий прапор України, а в Краматорську зірвав з фгагштока (відео, фото)У Харкові вітер розірвав найвищий прапор України, а в Краматорську зірвав з фгагштока (відео, фото)У Харкові вітер розірвав найвищий прапор України, а в Краматорську зірвав з фгагштока (відео, фото)

Вітер зірвав прапор України з флагштока в Краматорську (фото: facebook.com/KramatorskPost)

Нагадаємо, що вчора у Києві приспустили найбільший прапор України через погіршення погодних умов, і щоб прапор не постраждав при штормових поривах.

Зазначимо також, що ураганні пориви вітру вчора наробили лиха в різних містах у багатьох регіонах України. Так, у столиці навіть через повалені метром дерева загинула людина, яка знаходилася в авто, і ще кілька постраждали.

Раніше повідомлялося, що влітку у Харкові блискавка влучила у встановлений флагшток, а сам момент потрапив на відео.

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