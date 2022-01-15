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Негода в Україні знеструмила майже 1 500 населених пунктів

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Субота 15 січня 2022 11:55
Негода в Україні знеструмила майже 1 500 населених пунктів Фото: в Україні знеструмлено майже 1 500 населених пунктів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Станом на ранок 15 січня негода в Україні знеструмила майже 1 500 населених пунктів. Причому відключення зафіксовано в 16 регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що через сильні пориви вітру знеструмлено 1 418 населених пунктів у 16 областях. Зокрема, у Львівській області - 226, Київській - 201, Чернігівській - 184, Хмельницькій - 166, Житомирській - 163, Сумській - 160, Полтавській - 73, Тернопільській - 53, Черкаській - 40, Чернівецькій - 34, Донецькій - 28, Рівненській - 26, Дніпропетровській - 22, Вінницькій - 20, Луганській - 11, Кіровоградській - 11.

Київ

Вчора ввечері у Святошинському районі на вулиці Верховинній на автомобіль впало дерево. В результаті одна особа загинула і ще одна постраждала. Всього по Києву впали 6 дерев і дві електроопори, пошкоджено 11 авто, торговий кіоск і два білборди.

Київська область

Через сильний вітер стався зсув будівельного крана на недобудований будинок у Бучі. У Броварах зірвало дах адміністративної будівлі, в селі Княжичі - дах місцевої школи, в селищі Калинівка - дах будинку культури.

Рівненська область

У селищі Степань Сарненського району шквальним вітром пошкоджено металевий димар котельні, без тепла залишилися школа, районна лікарня та геріатричний центр.

Чернігівська область

У селищі Сосниця Корюківського району внаслідок поривів шквального вітру пошкоджено дах дитячого садка.

Нагадаємо, напередодні сильний вітер обрушився на Чернівці, де зірвало дах кінотеатру і обірвало дроти, в результаті чого частина обласного центру була знеструмлена.

На сьогодні в Україні теж оголошено штормове попередження.

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