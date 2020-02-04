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Штормовий вітер, замети та сніг до 40 см: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 08:20
Штормовий вітер, замети та сніг до 40 см: синоптики попередили про різке погіршення погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Очікувані погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства

Погода в Україні з 4 лютого різко погіршиться, оголошено штормове попередження, хуртовини та сніг до 40 см. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Зазначається, що очікувані погодні умови спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства.

"За прогнозом УкрГідрометцентру, вдень 4 лютого на Закарпатті, Прикарпатті значний дощ та мокрий сніг, вночі 5 лютого сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 5-6 лютого в центральних областях значний сніг, у східних областях значний сніг з дощем, у південних областях значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см; місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

Крім того, оголошено штормове попередження - пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця; у Кіровоградській та Дніпропетровській областях сильний сніг, утворення снігового покриву висотою 20-25 см, снігові замети.

Також в прес-службі "Укравтодору" повідомили, що сьогодні зранку місцями дощі у західних областях. На решті території без опадів. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе, в областях, де йде дощ, покриття мокре, в Дніпропетровській та Донецькій областях місцями ожеледиця.

На більшості перевальних ділянках доріг дощ. Температура повітря 0+4. Стан покриття мокре.

Нагадаємо, сьогодні у східних, північних та Київській областях дощі з мокрим снігом.

Додамо, середньомісячна температура січня 2020 року в Києві становила 0,8 градусів тепла, що на 6,4 градусів вище кліматичної норми.

Дощ з мокрим снігом та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні Українців попередили про проблеми з транспортом через погіршення погоди
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