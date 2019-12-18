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Астролог назвав головних везунчиків 2020: життя ніколи не буде колишнім

STYLERЖиття    18.12.2019 - 06:27
Астролог назвав головних везунчиків 2020: життя ніколи не буде колишнім
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Для цих знаків Зодіаку в 2020 році настане час змін - детально в гороскопі Павла Глоби

Гороскоп 2020 обіцяє деяким знакам Зодіаку грандіозні зміни в новому 2020-му році. Відомий астролог Павло Глоба склав астропрогноз, в якому вказав на трьох щасливчиків, життя яких круто зміниться в році Білого Пацюка. Кому вдасться досягти нових вершин - у матеріалі Styler.

Тельці

Тельці в 2020-му році відчують справжній енергетичний підйом. Енергія буде бити через край і допоможе представникам цього знаку без втоми домагатися успіхів в різних життєвих сферах - від любовних перемог до кар'єрних злетів. Активність Тельців допоможе вирішити будь-які завдання, почати свою справу або зробити прорив у особистісному розвитку. Якщо ви давно шукали час для серйозної розмови, астролог впевнений, що в січні настає ідеальна пора.

Діви

Вже в січні Діви поринуть у вир подій. Перший місяць 2020-го року буде переповнений різними подіями, заходами, виходами у світ. Людей, народжених під знаком Діви, чекають нові корисні знайомства, здатні перевернути життя буквально на 180 градусів. Тим не менш астролог рекомендує Дівам бути стриманими, тому що ймовірний ризик конфлікту. А це може зіпсувати вам репутацію.

Скорпіони

Для Скорпіонів перший місяць 2020-го року пройде під знаком сміливості, рішучості і самовпевненості. Павло Глоба впевнений, що представники цього знаку отримають багато пропозицій по роботі. Цей час як ніколи підходить краще, щоб продемонструвати свої найкращі якості, і тоді вам випаде можливість вибрати найбільш прибуткову та потрібну вам роботу. Астролог радить у цей період позбутися від стосунків, що не приносять радість, і не терпіти нічого, що суперечить вашим поглядам.

Нагадаємо, раніше Павло Глоба також назвав головних невдах року Білого Пацюка.

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