ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Херсоном батько з сином 10 днів прикрашали оселю новорічною інсталяцією: результат - на яскравому відео

Новость на русском →
Генічеськ, Вівторок 28 грудня 2021 22:40
Під Херсоном батько з сином 10 днів прикрашали оселю новорічною інсталяцією: результат - на яскравому відео Колаж РБК-Україна: під Херсоном сім'я організувала незвичайний новорічний декор будинку
Автор: Володимир Костирін

Під Херсоном в курортному Генічеську сім'я організувала надзвичайний новорічний декор з яскравою інсталяцією свого будинку та прибудинкової території, а на прикраси батько з сином витратили цілих 10 днів. Втім, результат цього вартував.

Ролик про процес масштабної роботи та її кінцевий підсумок опублікував син глави сімейства Олексій Давидов у своєму YouTube-каналі.

Зазначається, що подібні прикраси двору новорічною ілюмінацією для них вже стала сімейною традицією. Але цього разу майстри перевершили самі себе, і просиділи 10 днів на даху та арці, в палісаднику і на вишці, на паркані та на сходах, щоб закріпити десятки тисяч новорічних вогнів.

Крім того, батько з сином зібрали ялинку висотою в 6 метрів. Святкове дерево прикрасили особливими гірляндами, і тепер хвойна красуня світиться новими сучасними неоновими вогнями.

Також спорудили фігуру "Сніговика саксофоніста " - тепер "щовечора з 17:00 буде зустрічати не тільки яскравими сучасними лід вогнями, а й звучатиме різдвяна і сучасна мелодія".

Різнокольоровими вогнями тепер світиться дах будинку, та інші об'єкти у дворі.

Складно уявити, як така новорічна масштабна ілюмінація відіб'ється на рахунках за електрику, але справжню новорічну казку і яскравий настрій для себе і сусідів жителі Генічеська організували на всі сто.

"Загалом як ми створювали казку, і що нового зробили в цьому році, дивіться в цьому випуску!" - запропонував Олексій користувачам мережі.

Відео: сім'я з Генічеська 10 днів прикрашала будинок і двір новорічною інсталяцією

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як врятувати ялинку від кота, а кота від ялинки.

А також писали, як вибрати безпечні гірлянди та салюти на Новий рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Геническ Новий рік
LITE
Просто і стильно: Ірина Шейк показала, як носити наймодніше пальто зими
Просто і стильно: Ірина Шейк показала, як носити наймодніше пальто зими