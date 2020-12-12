Українці ошелешили планами святкування Нового року

Українці планують святкувати Новий рік не так, як завжди (ілюстративне фото: pixabay.com)

Новий рік-2021 в Україні буде відбуватися в умовах обмежень через пандемію коронавірусу. Громадян закликають утриматися від масових гулянь, і як виявилося, більшість людей прислухалися до порад уряду. Зустрічати Новий рік з сім'єю або наодинці планує понад 80% опитаних українців.

Згідно з результатами опитування Liberty Report, які показали в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 11 грудня, найменше людей відповіли, що святкуватимуть Новий рік у нічному клубі чи ресторані.

Відповідно до опитування, 85% респондентів зустрічатимуть новорічні свята з родиною. Святкувати з друзями має намір 11,4% опитаних.

Разом із тим хоч мандрівки за кордон дещо обмежені, поїхати на відпочинок на новорічні свята планують 2,4% опитаних українців. І лише 1,2% хочуть провести ніч з 31 грудня на 1 січня в ресторані або нічному клубі.

Результати опитування Liberty Report (скріншот із випуска "Свободи слова Савіка Шустера").

Опитали в рамках дослідження 10 034 осіб у п'ятницю, 11 грудня.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 11 грудня

Нагадаємо, лікар розкрив секрет, як зустріти Новий рік і не заразитися коронавірусом.

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