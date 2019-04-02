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Зеленський готовий до дебатів

Новини » Вибори 2019    02.04.2019 - 18:03
Зеленський готовий до дебатів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Радник штабу Зеленського заявив, що потрібно дочекатися офіційного оголошення початку другого туру

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий брати участь у дебатах перед другим туром виборів президента 2019. Про це зазначає політконсультант і радник його штабу Зеленського Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-України".

Однак, за його словами, потрібно дочекатися офіційного оголошення.

"Володимир Зеленський вже чітко дав зрозуміти, що готовий до дебатів, і йому абсолютно все одно, чи буде це Порошенко, Тимошенко чи якийсь інший кандидат. Як це буде відбуватися, коли, в якому режимі - я поки що про це нічого сказати не можу. Давайте спочатку дочекаємося другого туру, а потім буде вирішувати проблеми по мірі їх надходження", - сказав він.

Нагадаємо, чинний президент України Петро Порошенко заявив під час брифінгу 31 березня, що перед другим туром виборів президента України 2019 повинні пройти дебати кандидатів. За словами Порошенка, ключовим елементом другого туру президентських виборів повинні бути дебати.

У свою чергу Зеленський на брифінгу 31 березня заявив, що готовий до дебатів з Порошенком.

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