Українці за добу зібрали 296 млн грн на купівлю "Байрактарів": як долучитися

Відомий шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив про збір грошей на придбання "Байрактарів" для ЗСУ всього добу тому.
На момент 23 червня українці задонатили 296 мільйонів гривень. Зараз збір триває, і всі бажаючі допомогти можуть це зробити.
Про це Сергій розповів на своїй Facebook-сторінці.
Виходить, що всього за добу українці пожертвували грошей, яких вистачить, щоб купити два "Байрактара".
"Станом на 9.00 23.06 ви перерахували 296 000 000 гривень.
Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проект і сумарно 366 000 000 гривень! А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два Байрактари, за добу", - відзвітував Притула.
Волонтер запропонував іншим бажаючим трохи "дотиснути" і задонатити на третій "Байрактар".
На цьому сайті є реквізити для поповнення на картку, рахунок, а також з-за кордону.
Байрактар ТБ2-турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з двигуном внутрішнього згоряння і повітряним гвинтом штовхаючого типу. Bayraktar TB2 з 4 керованими боєприпасами на підвісці може перебувати в повітрі від 12 до 24 годин. Максимальна дальність управління - до 150 км.
Нагадаємо, що маленька Софія постраждала від рук окупантів в Бучі Київської області. У дівчинки ампутована рука і її мучать фантомні болі. Вона просить про допомогу.
Також читайте, що в Україні запускають грантові програми"єРобота".