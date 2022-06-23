Украинцы за сутки собрали 296 млн грн на покупку "Байрактаров": как приобщиться

Известный шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о сборе денег на приобретение "Байрактаров" для ВСУ всего сутки назад.
На момент 23 июня украинцы задонатили 296 миллионов гривен. Сейчас сбор продолжается, и все желающие помочь могут это сделать.
Об этом Сергей рассказал на своей Facebook-странице.
Получается, что всего за сутки украинцы пожертвовали денег, которых хватит, чтобы купить два "Байрактара".
"По состоянию на 9.00 23.06 вы перечислили 296 000 000 гривен.
Доплюсовываем то, что наш фонд выделил на проект и суммарно 366 000 000 гривен! А это значит, что из желаемых трех мы уже насобирали на два Байрактара, за сутки", - отчитался Притула.
Волонтер предложил остальным желающим немного "дожать" и задонатить на третий "Байрактар".
На этом сайте есть реквизиты для пополнения на карточку, счет, а также из-за границы.
Байрактар ТБ2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления — до 150 км.
Напомним, что маленькая София пострадала от рук оккупантов в Буче Киевской области. У девочки ампутирована рука и ее мучают фантомные боли. Она просит о помощи.
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