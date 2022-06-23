Украинцы за сутки собрали 296 млн грн на покупку "Байрактаров": как приобщиться

Сколько собрали люди за сутки

Получается, что всего за сутки украинцы пожертвовали денег, которых хватит, чтобы купить два "Байрактара".

"По состоянию на 9.00 23.06 вы перечислили 296 000 000 гривен.

Доплюсовываем то, что наш фонд выделил на проект и суммарно 366 000 000 гривен! А это значит, что из желаемых трех мы уже насобирали на два Байрактара, за сутки", - отчитался Притула.

Волонтер предложил остальным желающим немного "дожать" и задонатить на третий "Байрактар".

Реквизиты для помощи

На этом сайте есть реквизиты для пополнения на карточку, счет, а также из-за границы.

Украинцы собирают на Байрактары для ВСУ (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Для справки

Байрактар ТБ2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления — до 150 км.