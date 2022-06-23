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"Мене мучать фантомні болі": маленька українка з Бучі просить допомогти їй з протезом

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Четвер 23 червня 2022 13:24
"Мене мучать фантомні болі": маленька українка з Бучі просить допомогти їй з протезом Софія мучиться від фантомних болів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Маленька Софія постраждала від рук окупантів у Бучі Київської області. У дівчинки ампутована рука і її мучать фантомні болі. Зараз вона знаходиться в Римі та просить усіх небайдужих знайти їй спонсорів, щоб встановити протез.

Також дівчинка втратила маму та кота.

Про це повідомила волонтер Аліна у своєму Instagram.

"Я - Софія і я маленька українка. Я втратила руку, маму й улюбленого кота в Бучі. Я одна з 910 дітей, які сьогодні постраждали від рук сусідньої країни", - сказано в повідомленні.

Дівчинка три місяці перебувала в лікарні, їй робили операцію, але досі вона відчуває в руці фантомні болі.

"Зараз я в Римі, але здригаюся від кожного звуку і боюся літаків. Коли я переживаю, у мене болить не тільки неіснуюча рука, – біль віддає в усе тіло. У минулому житті я займалася кінним спортом, але не знаю, чи зможу знову це робити з однією рукою", - сказано в повідомленні.

На жаль, про українських дітей, які постраждали від агресії, майже ніхто не говорить, і вони змушені шукати допомогу самостійно.

"Ми знайшли клініку в Америці, яка може виготовити протез. Але у них недостатньо фінансування. Нам потрібні спонсори, тому що вартість вимірюється десятками тисяч доларів", - йдеться у зверненні.

&quot;Мене мучать фантомні болі&quot;: маленька українка з Бучі просить допомогти їй з протезомСофія потребує протеза для руки (фото: instagram.com/alenglish)

Як можна допомогти

4441114454289404 Середюк Аліна Валеріївна (моно)

+380661203680 PayPal

Якщо у вас немає можливості допомогти матеріально, розповсюдьте цю інформацію або вкажіть спонсорів, які змогли б допомогти.

Як ми раніше писали, четверо дітей з Чернігівської області залишилися без матері через вторгнення Росії в Україну.

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