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В Україні запускають грантові програми "єРобота": хто зможе отримати допомогу

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Київ, Вівторок 21 червня 2022 17:16
В Україні запускають грантові програми "єРобота": хто зможе отримати допомогу Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабмін почав впроваджувати проект грантової допомоги "єРобота" для підтримки новоствореного бізнесу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні ми затвердили три програми грантового фінансування і ще три програми будуть схвалені найближчим часом. Важливий акцент всіх цих програм - створення нових робочих місць та можливість онлайн оформлення заяви на отримання гранту", - розповів Шмигаль.

Перша програма

За його словами, відповідно до першої програми, українці зможуть отримати мікрогранти до 250 тисяч гривень для запуску нового бізнесу. Всього планується виділяти 20 тисяч таких грантів на рік.

"Для отримання гранту потрібно буде подати заявку через портал "Дія" або відділення "Ощадбанку", додавши в заявку бізнес-план. Протягом 10 робочих днів експерти "Ощадбанку" та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проекту, і якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти буде перераховано на ваш рахунок", - пояснив глава Кабміну.

Друга програма

Дві наступні програми будуть націлені на аграрну сферу, а саме - на створення садів та теплиць.

"За програмою часткової компенсації вартості створення теплиць розмір гранту - від 5 до 7 млн ​​грн. Очікувана кількість грантів - 3 тисячі на рік. Загальний бюджет програми - 7 млрд гривень", - розповів прем'єр.

При цьому для першої тисячі учасників 70 відсотків вартості проекту фінансує держава, а 30 відсотків - сам підприємець.

Третя програма

Третя програма буде націлена на підтримку садівництва в Україні.

"Ми говоримо про часткову компенсацію вартості садів. Держава надаватиме від 300 до 400 тисяч гривень на 1 гектар садів. Це близько 70 відсотків від середньої вартості висадки", - розповів Шмигаль.

При цьому кількість коштів, що виділятимуться, планують визначати за площею посадок. Обов'язковою умовою є наявність власної землі, як і у випадку з теплицами.

За інформацією прем’єра, держава виділить на всі три програми 16 мільярдів гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет міністрів анонсував запуск програми підтримки українців, які хочуть перейти в IT. На їх навчання будуть виділятися гранти.

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