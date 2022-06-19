В Україні змінять тривалість начального року в школах: що про це відомо
Після введення воєнного стану в Україні були внесені зміни до деяких освітніх законопроектів - зокрема вимога щодо тривалості начального року. Тепер же ця зміна скасована рішенням Верховної ради від 19 червня 2022 року.
Що нового в освітньому процесі - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Відтепер вимогу щодо тривалості навчального року в 175 днів повернули. Інші зміни в організації освітнього процесу на час дії воєнного стану лишилися.
Так, проект Закону №7325 Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану від 28.04.2022 передбачає:
- Скасування норми тривалості навчального року 175 навчальних днів (повернули 19 червня 2022).
- Скасування вимог до кількості учнів у класі (не менше 5, не більше 24 для початкової освіти і не більше 30 для базової та профільної середньої освіти).
- Під час війни трудовий договір із керівником закладу загальної середньої освіти може бути продовжений без проведення конкурсу - не більше ніж на шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Нагадаємо, що в Міністерстві освіти планують організувати освітній процес для школярів та студентів з 1 вересня офлайн. Тобто діти та підлітки мають сісти за парти з нового навчального року 2022/2023. Але йдеться лише про ті регіони, де цьому дозволятиме безпекова ситуація.
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