У мережі продають купюру 1000 грн: просять більше номіналу

Гроші (фото: Юлія Березовська, прес-офіс НБУ)

В інтернеті з'явилася можливість придбати рідкісну купюру в 1000 гривень

У мережі з'явилася можливість придбати нову купюру 1000 гривень, яку ввели в обіг 25 жовтня. Але чомусь за неї просять на 330 гривень більше її вартості. Так на сайті Rozetka в розділі інтернет-магазин "Гроші світу" пропонують придбати купюру за 1330 гривень. Судячи з усього, гроші в обігу ще не були і вони нові.

Судячи з інформації на сайті, інтернет-магазин спеціалізується на продажу банкнот всіх країн світу і обіцяють "постійне розширення асортименту". У продажу є також монети в 5 гривень "Автономна республіка Крим" 2018 року, "Євромайдан" 2015 року або ж, наприклад, банківський зразок 1 гривні 1994 року за 1068 гривень.

Скріншот (rozetka.com.ua)

На лицьовому боці купюри зображено портрет видатного українського вченого Володимира Вернадського. На звороті – будівля президії Національної академії наук України.

Нова банкнота істотно відрізняється за розміром від інших купюр, які знаходяться в обігу і це допоможе її не сплутати з іншими банкнотами. Її розмір – 75 на 160 мм. Основний колір – блакитний.