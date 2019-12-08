ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як працюватимуть банки на Новий рік: з'явився розклад

STYLERЖиття    08.12.2019 - 11:19
Як працюватимуть банки на Новий рік: з'явився розклад
Робота банків у новорічні свята (фото: РБК-Україна)

Опубліковано розклад роботи банківських установ у новорічні свята

Банки в Україні на новорічні свята будуть працювати за певним графіком і розкладом, адже в кінці грудня і на початку січня перенесено багато робочих днів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

З 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року включно буде діяти офіційний курс гривні, розрахований 27 грудня 2019 року. Банкомати під час свят будуть працювати у звичайному режимі.

Режим роботи банків у святкові новорічні дні:

  • 25 грудня - вихідний.
  • 26 і 27 грудня - робота продовжена на 2 години.
  • 28 грудня, до 13:00.
  • 29-31 грудня та 1 січня банки не будуть працювати.
  • 2 січня банки не будуть обслуговувати клієнтів.
  • 3 і 8-11 січня - робота в звичайному режимі.
  • 6-7, 12 січня - вихідний.

Як працюватимуть банки на Новий рік: з'явився розкладЗазначимо, що НБУ також зобов'язав банки забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

В Україні кардинально зміниться процедура реєстрації шлюбів та розлучень

В Ощадбанку обрали голову наглядової ради НБУ зобов'язав уповноважені банки ефективніше розпоряджатися готівкою
Новини України банкиНовий рік
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся