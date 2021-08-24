На Хортиці заспівали гімн України в козацькій версії (відео)

Виконавцями гімну стали актори Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франко. Легендарний острів Хортиця став прекрасною локацією для зйомок. На думку авторів ідеї, саме це місце української сили ідеально підходить для виконання козацького гімну.

"За основу ми взяли Гімн України, версії якого знайомі не всім. У Вікіпедії за запитом "Ще не вмерла Україна" ви побачите незвичайний варіант гімну у виконанні ансамблю автентичного українського співу" Божичі", там є і слова, і аудіозапис. Часто його називають козацькою версією. У цьому гімні саме мелодія створює особливий настрій під час прослуховування. Дуже енергійна і життєдайна. Чим більше ми будемо генерувати український контент, тим більше ми будемо посилювати українську культуру і тим сильніше ми будемо", – розповіла куратор культурних проектів Вероніка Селега.

Зйомки кліпу на Хортиці тривали всього один день.

"Я вперше потрапила на острів Хортиця. Містичне місце, абсолютне місце сили! Все склалося так, як не буває. Там точно щось є. Я це бачила особисто і бачила по акторам. Вони набралися натхнення, енергії, сили і ходили щасливими. Ми відразу помітили, що мелодія дуже цікава і незвичайна. Починаєш співати і відчуваєш потужний стовп енергії. У цій пісні закладено більше, ніж ми чуємо", - сказала головний хормейстер Сусанна Карпенко.