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Українці придбали будинок для родини дідуся з онукою, які тікали від війни: відео з ними побачив увесь світ

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Середа 10 серпня 2022 16:51
Українці придбали будинок для родини дідуся з онукою, які тікали від війни: відео з ними побачив увесь світ Волонтери придбали новий будинок для для родини дідуся з онукою (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

На Прикарпатті волонтери зібрали гроші на будинок для родини Платових із Запорізької області, які втекла від війни. Про цю сім'ю Україна дізналася завдяки відео, де розгублений 84-річний дідусь у центрі для тимчасово переміщених осіб заколисував маленьку внучку Ізабеллу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Відомо, що дідусь Валентин Платов подолав 1000 кілометрів до Івано-Франківська, вивозячи велику родину з-під обстрілів з рідного села Степове у Запорізькій області.

Зокрема, чоловік вивозив з-під обстрілів сина, невістку і трьох внуків.

Українці придбали будинок для родини дідуся з онукою, які тікали від війни: відео з ними побачив увесь світ84-річний Валентин Платов з внучкою (скрін з відео)

В Івано-Франківську волонтери спершу поселили родину в церкві, потім на квартирі, і майже одразу почали збирати гроші на будинок для Платових. Зазначається, що дім родини перетворився на згарище.

Волонтерам вдалося за три тижні зібрати пів мільйона гривень, тому вони розпочали шукати дім для родини.

"Житло стрімко дорожчало, волонтери оглянули десяток хат, поки не зупинилися на одній - з чотирма кімнатами, літньою кухнею та сараєм", - йдеться у сюжеті.

Новим житлом родина Платових задоволена. Наразі вони планують відроджувати господарство.

Українці придбали будинок для родини дідуся з онукою, які тікали від війни: відео з ними побачив увесь світНовий будинок сім'ї Платових (скрін з відео)

Українці придбали будинок для родини дідуся з онукою, які тікали від війни: відео з ними побачив увесь світСин та внучка 84-річного Валентина Платова (скрін з відео)

Раніше ми повідомляли, що у Польщі волонтери врятували українського кота.

Також ми писали, що волонтер з Івано-Франківська врятував понад 300 людей.

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